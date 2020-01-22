Gülşehir’de TOKİ girişimleri hızlandırıldı
Gülşehir Genelindeki Konut Sorununu Toki Konutları İle Çözüme Kavuşturmak Amacıyla Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi’nin Girişimleri İle Başlatılan Gülşehir 2. Etap Toki Projesi İçin Belediyece Yapılacak Tüm Yazışmaların Tamamlanması Üzerine Dosyalar Toki Başkanlığına Teslim Edilerek Toki İmar Revizyon Çalişmalarina Başlandı.
Gülşehir genelindeki konut sorununu TOKİ konutları ile çözüme kavuşturmak amacıyla Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi’nin girişimleri ile başlatılan Gülşehir 2. etap TOKİ projesi için belediyece yapılacak tüm yazışmaların tamamlanması üzerine dosyalar TOKİ başkanlığına teslim edilerek TOKİ imar revizyon çalışmalarına başlandı.
Ankara TOKİ Proje ve Yatırım birimini ziyaret eden Başkan Çiftçi, yaklaşık 5 ay önce yaptıkları başvuru süreci konusunda Başbakanlık Toplu Konut İdaresi yetkililerinden bilgi aldı. Sürecin hızlandırılması adına destek isteyen Fatih Çiftçi, Belediye olarak, TOKİ yapılacak alanlarda imar ve revizyon çalışmaları hakkında TOKİ yetkililerine bilgi verdi.
Gülşehir’de çok iyi talep toplandığını, vatandaşın bu taleplerini karşılayacak durumda olduğunu anlatan Çiftçi, Toki ziyareti sonrası yaptığı açıklamada TOKİ projesini önemsediklerini ve aynı zamanda takipçisi olduklarını belirtti. Yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini dile getiren Çiftçi, en kısa süre içinde projeyi Gülşehir’de hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.