Gülşehir’de sanayi esnafına ücretsiz maske

NEVŞEHİR(MHA) Söz konusu tedbirlerden ilçe halkının en minimum şekilde olumsuzluk yaşamasını hedefleyen Gülşehir Belediye Başkanlığı dışarı çıkmak, çalışmak zorunda olan ilçe sakinlerine de her konuda yardımcı olmayı sürdürüyor.

İşyerlerini açmak durumunda olan sanayi esnaflarına ücretsiz maske dağıtımı yapan Gülşehir Belediyesi bu konuda da bir çok yerel yönetime örnek olmaya devam ediyor.