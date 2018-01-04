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Gülşehir’de orta refüj bordür çalışmaları sürüyor

Gülşehir Belediyesi tarafından Kurşunlu Camii meydanı, Nevşehir Caddesinde başlatılan orta refüj bordür döşeme çalışması devam ediyor.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:24
Gülşehir’de orta refüj bordür çalışmaları sürüyor
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Alt Yapısı ve asfaltı tamamlanan Nevşehir caddesinde orta refüj kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde kilitli taş döşeme çalışmalarını sürdüren Gülşehir Belediyesi, Gülşehir’i daha modern ve yaşanabilir kent haline getirmeye gayret gösteriyor.

Gülşehir Belediyesi ilçe genelinde bozuk yol, cadde ve sokak bırakmamak için çalışıyor. Fen İşleri ekiplerimiz 400 evler mahallesi çat yolunu kilitli taşla döşeyerek kullanıma açtılar. Yol tadilat çalışmaları ve kilitli taş döşemeleri Oruç Reis Mahallesi ve 400 Evler Mahallelerimizde 4 farlı noktada hızla devam ediyor. 

Gülşehir Belediyesi, ilçesini daha modern ve yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor.

Belediye bozuk cadde ve sokak bırakmıyor. Fen İşleri ekipleri 400 evler mahallesi ve Oruç reis mahallesinde yağmur sularının yardığı yolların bakım ve onarımlarına aralıksız devam ediyor.

Belediye Başkanı Vahdi Arısoy’un direktifleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Belediyenin ilgili tüm birimleri yaklaşan kış öncesi ilçemizin dört bir yanında hummalı çalışmaları sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Vahdi Arısoy” Mahalle ve sokak ayrımı gözetmeksizin ilçemiz genelinin tümünde yol yenileme, kilitli taş döşeme çalışmalarını sürdürüyoruz. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üst yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Ana caddelerimizde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kaldırım ve orta refüj çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gülşehir’in daha modern ve yaşanabilir ilçe haline getirmeye gayret gösteriyoruz. İlçemizin hemen hemen her noktasında bir çalışmamız var. Cadde, sokak düzenlemelerine de ayrıca önem veriyoruz.” dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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