Gülşehir’de kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi

Gülşehir Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi.

Gülşehir Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde oynanan kurumlararası futbol turnuvası sona erdi. Düzenlenen turnuvada birinciliği Tomurcuk Anaokulu, ikinciliği Gençlikspor ve üçüncülüğü Kapadokya Havalimanı elde ederken turnuvanın en centilmen takımı olarak ise Gülşehir Belediyesi seçildi. Turnuva sonrasında ise dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin tarafından düzenlenen törenle verildi.