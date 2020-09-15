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Gülşehir’de kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Nevşehir 15.09.2020, 14:01 15.09.2020, 15:49
Gülşehir’de kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı
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Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonrasında birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.C. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.C. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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