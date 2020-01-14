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Gülşehir’de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Nevşehir’in Gülşehir İlçesinde Jandarma Ekipleri Tarafından Kaçak Kazı Yapan Defineciler Suçüstü Yakalandı.
Nevşehir 14.01.2020, 14:09 14.01.2020, 14:34
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı.
Yakalan 4 şüpheli hakkında Gülşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.