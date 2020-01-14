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Gülşehir’de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir İlçesinde Jandarma Ekipleri Tarafından Kaçak Kazı Yapan Defineciler Suçüstü Yakalandı.

Nevşehir 14.01.2020, 14:09 14.01.2020, 14:34
Gülşehir’de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Gülşehir’de kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişiyi tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından definecilerin kazı yaptığı esnada yapılan baskın sonrasında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişinin gözaltına alındığı çalışma sonrasında definecilerin kazıda kullandıkları 1 adet kazma, 1 adet kürek, 4 adet muhtelif kazı malzemeleri de ele geçirildi.

Yakalan 4 şüpheli hakkında Gülşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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