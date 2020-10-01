Gülşehir’de genç kadını darp eden şahıs tutuklandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde genç kadını darp ederek kaçan şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Gülşehir’de bir market önünde M.B. isimli genç kadın polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Polis ekipleri tarafından genç kadının alınan ifadesinden kendisini Y.D.’nin sürekli darp ve tehdit ettiğini ve kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında Y.D. ikametinde kısa sürede yakalanırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.