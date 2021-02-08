Gülşehir’de define avcısı 2 kişi yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Gülşehir’de kaçak kazı yaparak define aradıkları tespit edilen F.A. ve E.B.U. jandarma ekipleri suçüstü yakalanırken kaçak kazıda kullanılan 1 adet hilti, 2 adet define arama çubuğu, 1 adet balyoz, 2 adet kürek ve 15 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan F.A. ve E.B.U hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.