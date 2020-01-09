Gülşehir’de basit yaralama suçundan 1 kişi tutuklandı

Gülşehir’de polis ekipleri tarafından Ankara adli makamlarınca basit yaralama suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri 1 kişinin GBT kontrolünü yaptı. Yapılan GBT kontrolü sonrasında 26 yaşındaki M.D.’nin Ankara adli makamlarınca basit yaralama suçundan hakkından kesinleşmiş 2 bin lira adli para cezası olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.