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Gülşehir’de basit yaralama suçundan 1 kişi tutuklandı
Gülşehir’de polis ekipleri tarafından Ankara adli makamlarınca basit yaralama suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
Nevşehir 09.01.2020, 12:38 09.01.2020, 14:29
Alınan bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri 1 kişinin GBT kontrolünü yaptı. Yapılan GBT kontrolü sonrasında 26 yaşındaki M.D.’nin Ankara adli makamlarınca basit yaralama suçundan hakkından kesinleşmiş 2 bin lira adli para cezası olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.