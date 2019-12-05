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Gülşehir’de 219 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kamu malına zarar verme suçundan 219 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir 05.12.2019, 15:24
Gülşehir’de 219 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kamu malına zarar verme suçundan 219 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir adli makamlarınca kamu malına zarar verme suçundan 219 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı ile aranan İ.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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