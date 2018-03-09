Gülşehir MYO'nda "Hocalı Katliamı" ile İlgili Konferans Düzenlendi

Gülşehir Meslak Yüksek Okulu konferans salonunda "Tarihteki Kara Leke Hocalı Katliamı" konulu konferans düzenlendi. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Tekin TUNCER ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Tugrul BALABAN tarafından verilen konferansa Gülşehir Kaymakamı Sayın Çağlar TEKİN, Gülşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sayın Mustafa ATEŞ, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Sayın Ahmet TANÇ, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Sayın Mehmet UÇAR, Akademik ve İdari Personel ve Öğrenciler katılmıştır.