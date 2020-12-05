Gülşehir'e masal parkı müjdesi

NEVŞEHİR(MHA) Gazeteci Ali Çamur'un programına konuk olan Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, "İlçemizi yeniden Kapadokya bölgesinin en önemli mesire alanı haline getirmeyi planlıyoruz. Çevre yolunun kenarında, şu an kademe binamızın bulunduğu bölgede bir Millet Bahçesi yapacağız. Burada ayrıca bölgede hiç olmayan bir Masal Parkı yapacağız. Ailelerin rahatlıkla gelip hem eğlenip, hem dinlenebilecekleri, restaurant, Kafeterya, organik ürünlerin satıldığı alanların yer alabileceği güzel bir park inşa edeceğiz. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 500 bin TL hibe aldık ve şu an bu hibenin ihalesi aşamasındayız. Gerek kendi imkanlarımız ile gerekse yine bakanlığımızdan alacağımız hibelerle en kısa zamanda bu projeyi hayata geçireceğiz. Bu proje için kademe binamızı taşıyacağız. Havalimanı yolunda yeni kademe binamız için hafriyat ve zemin çalışmaları yapıldı. Kademe binamızı taşıdıktan sonra orada millet bahçemizi de yapacağız. Bahar ya da yaz aylarında bu çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Biz şu anda turizm anlamında Gülşehir'in alt yapısını oluşturmaya gayret ediyoruz. Turisti ilçemize getirerek burada vakit geçirebilecekleri alanları da oluşturmak hedefindeyiz" açıklamalarında bulundu.