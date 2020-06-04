Gülşehir'de Dezenfekte İşleri Aralıksız Devam Ediyor

Gülşehir Belediyesi tarafından yürütülen dezenfekte çalışmaları, yasakların kalkmasıyla yeniden ticari faaliyetlerini sürdürmeye başlayan çay bahçeleri, kıraathaneler, restoranlar, kafe ve pastanenler de uygulanıyor. Vatandaşların kurallara titizlikle uyması gerektiğini belirten Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, ‘’ Biz belediye olarak üzerimize düşen görevleri tümüyle yerine getiriyor olsak da yeni normalleşme döneminde siz değerli vatandaşlarımızın kurallara aynen uymaya devam etmesi gerekmektedir. Bu süreç her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Ticari faaliyetlerine devam etmesi için izin verilen mekanlarda, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına lütfen uyalım.’’ Dedi.

İbadete açılan camiler, ulaşım araçları gibi tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemine devam edeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Çiftci, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da tedbiri elden bırakmayacaklarını belirtti.