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Gülşehir Belediyesi, Kızılırmak kenarına “Hobi Bahçesi evleri” yapıyor
Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftci, son iki yıldır nüfusu da artmaya devam eden ilçesi için proje üretmeye devam ediyor.
Nevşehir 01.03.2021, 10:06 01.03.2021, 10:50
Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftci, son iki yıldır nüfusu da artmaya devam eden ilçesi için proje üretmeye devam ediyor.
Bir yandan bir kaç yıl öncesine kadar bölgenin en önemli sayfiye alanı olan Sadabad parkını yeniden düzenleyerek o eski, canlı günlerine dönmesi için yoğun bir çaba harcayan Gülşehir Belediye Başkanı Çiftci, bir yandan da Kızılvadi Hobi Evleri projesinin alt yapısını hazırlıyor.