Son Dakika
Gülşehir Belediyesi esnaf ve vatandaşların borçlarını 3 ay erteledi
GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATİH ÇİFTÇİ, KORONA VİRÜSE KARŞI ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA BELEDİYE BORCU OLAN ESNAF VE VATANDAŞLARIN BORÇLARINI 3 AY ERTELEDİKLERİNİ AÇIKLADI.
Nevşehir 19.03.2020, 10:12
Gülşehir Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşların borçları 3 ay ertelenirken suyun tonunu ise 1 liraya düşüreceklerini açıkladı. Belediye Başkanı Çiftçi açıklamasında, “Kıymetli hemşerilerim korona virüsle mücadele kapsamında Belediyeye borcu olan tüm esnaf ve vatandaşlarımızın borçlarının 3 ay süre ile (uzatılabilir) erteleyebilecek. Bir defaya mahsus 50 lira yükleme yapılması suretiyle su bedelinin tonunu 2 lira 80 kuruştan 1 liraya düşürülmek üzere olağanüstü meclis gündemi ile belediye meclisinin toplanacak” dedi.