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Gülşehir Belediyesi, camileri dezenfekte etti
GÜLŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN CUMA NAMAZI ÖNCESİNDE İLÇEDE BULUNAN TÜM CAMİLER DEZENFEKTE EDİLMESİNİN YANI SIRA HALKIN YOĞUNLUKLU OLARAK KULLANDIĞI ALANLARDA EKİPLER TARAFINDAN DEZENFEKTE EDİLDİ.
Nevşehir 13.03.2020, 11:57 13.03.2020, 13:36
Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından Cuma namazı öncesinde ilçede bulunan tüm camiler dezenfekte edilmesinin yanı sıra halkın yoğunluklu olarak kullandığı alanlarda ekipler tarafından dezenfekte edildi.
Türkiye’de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Gülşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gülşehir Belediyesi ekipleri bugün Cuma namazı öncesinde ilçede bulunan tüm camileri dezenfekte etmesinin yanı sıra dolmuşlar ve parklarda dezenfekte edildi.