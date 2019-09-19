Üst yapıda kullanılmak üzere taş ocağı kurarak, malzemesini kendi üreten Gülşehir Belediyesi, son olarak hem taş ocağı üretim tesisinde kullanmak, hem de belediye hizmetlerinde kullanmak üzere forklift aldı.Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2019, 10:40
Gülşehir Belediyesi bünyesine yeni bir iş makinesi daha kazandırdı
Gülşehir Belediyesinin Alt Yapı Ve Üst Yapıda Yaşanan Sorunları Tek Tek İnceleyerek Hummalı Bir Çalişmaya Soyunan Belediye Başkanı Fatih Çiftci, Sorunları İyi Bir Etüt Edip Doğru Adımlar Atmak İçin Gece Gündüz Çalişiyor.