Gülşehir Belediyesi Altyapıda Kesin Kabulü Yapmadı

Bu konuda İlbank yetkililerini ilçeye davet eden belediye başkanı Fatih Çiftci, İlbank Kayseri Bölge Müdürlüğü Muayene Kabul Komisyonu ve yüklenici firma yetkililerine Gülşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı yetkililer ile tespit edilen eksiklikleri komisyona iletti. Özellikle terfi merkezlerinin amacına uygun şekilde çalışmadığı, buradaki birçok malzemenin düşük kapasitede olması nedeniyle kanalizasyon hattında sorunlar yaşandığı tespit edildi. Ayrıca 3 km lik tıkanık hattın açılması, 240 adet muayene bacasının temizlenmesi, 250 adet eksik parsel bağlantı vanalarının tamamlanması, su depolarının fiziki eksikliklerinin giderilmesi ve depoda olması gereken ekipmanların tamamlanması ve ilçe genelinde yaklaşık 100 kamyon hafriyatın temizlenmesi sonucu kesin kabulün yapılacağı yetkililere iletilerek 30 gün ek süre verildi.

Bu konuda eksiklikler tamamlanmadan kesin kabul yapılmayacağını belirten Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, sorunları bitmek bilmeyen altyapının bu şekilde kabul edilmesinin devlete ve millete ihanet olacağını belirtti. Projenin birçok yönden hatalı olduğunu ancak şu aşamadan sonra projeyi değiştirme imkanlarının olmadığını söyleyen başkan Çiftci ‘’ Devletimizin verdiği imkânları sadece yapmış olmak için, geleceği düşünmeden, vizyonsuz bir şekilde heba etmek yazıktır, günahtır’’ dedi.

Özellikle kanalizasyon hattında yaşanan olumsuzluklar vatandaşların tepkisine neden olurken, eski hatta hiç sorun yaşanmazken, yeni hattın bağlanmasıyla her yağmur yağdığında evlerini su bastığını belirterek incelemelerde bulunan yetkililerden sorunların bir an önce çözülmesini istediler.