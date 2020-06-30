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Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, Vali Becel’i ziyaret etti
GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATİH ÇİFTÇİ, CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ SONRASINDA NEVŞEHİR VALİSİ OLARAK ATANAN VALİ İNCİ SEZER BECEL’İ ZİYARET EDEREK HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.
Nevşehir 30.06.2020, 17:11 01.07.2020, 01:29
Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrasında Nevşehir Valisi olarak atanan Vali İnci Sezer Becel’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
Ak Parti İlçe Başkanı Çağrı Sönmez, İl Genel Meclisi Üyeleri Turan Balak ve Mustafa Yalap, İlçe kadın kolları başkanı Sultan Güçlü’nün eşlik ettiği ziyaretten dolayı teşekkür eden Vali Becel, 2001 - 2006 yılları arasında Kaymakamlık yaptığı Gülşehir hakkında bilgiler aldı.
Başkan Çiftci ziyaretin anısına Vali Becel’e hediye takdim etti.