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Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, “Bu ilçeyi beraber yöneteceğiz”
Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi Belediye Ekipleri Tarafından Yapılan Çalişmalari Yakından Takip Ederken İlçe Halkının Da Taleplerini Almaya Devam Ediyor.
Nevşehir 05.12.2019, 10:03 05.12.2019, 10:51
Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, ilçede belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde incelerken vatandaşlardan gelen talepleri de dinleyerek eksik çalışma yapılan yerlerde çalışmaların tamamlanması için talimat verdi. Çiftçi, “ İlçemizde yarım kalmış veya hiç yapılmamış yerlerde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Özellikle Tuzköy ve Karacaşar mahallemizde oturan vatandaşlarımızın istek ve taleplerini hemen gündemimize alıyoruz. Seçimler öncesinde söz verdiğimiz gibi ilçemizi vatandaşlarımız ile birlikte yönetiyoruz. Gülşehir Belediyesi olarak biz yaparız demedik demeyeceğiz. Biz Gülşehir’imizi vatandaşlarımız ile birlikte yönetmeye söz verdik” dedi.
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