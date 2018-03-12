Gülpınarlılar Yardımlaşma Derneği açıldı

Nevşehir’de, Gülşehir Gülpınarlılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Çevre Kültür Derneği kuruldu.

Derneğin amacının sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmak amacıyla kurulduğunu ifade eden Dernek Başkanı Şevki Gedik, "Allah hakkımızda hayırlısını versin. 300’e yakın üyemiz ile bir hayır işine kollarımızı sıvadık. İbrahimpaşa Mahallesi Ekvator Pide Fırını yakınlarına açtığımız dernek binamız ile Gülpınarlılar olarak yardımlaşmayı ve dayanışmayı artıracağız. Bu derneği açtığımız için gururluyuz. Allah derneğin açılışında bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

300’e yakın üyesi ile İbrahimpaşa Mahallesinde hizmete giren derneğin 150 Avrupa, 100’ü geçkin ise İstanbul’da yaşayan üyesi bulunuyor.