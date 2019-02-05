Gülmez: "Ülkeyi bu duruma getiren CHP’mi?"

NEVŞEHİR(MHA) Ülkenin yeniden demokrasiyle yönetilir hale gelmesi açısından yerel seçimlerin büyük önem taşıdığını söyleyen Gülmez Gazeteci Ali Çamur’un sunduğu programda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gülmez, “Bu seçim yerel seçimden ziyade ülkenin geleceği açısından çok önemli. Ülkemizde her ne kadar demokrasiyle idare ediliyor dense de Ülkemiz tek adam idaresiyle yönetiliyor. Bu seçimde verilecek oylarla tek adam yönetiminden ülkemizin yeniden demokrasiyle yönetileceği bir ortama kavuşturulması için bu seçimi önemsiyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan buna göre oylarını vermelerini istiyoruz. Bazı siyasetçiler ülkenin bekası için oy verin diyorlar. 15 Yıl önce ülkenin bekası sorunu yok muydu?. Eğer bugün ülkenin bekası tehdit altında ise bu duruma getirenler kimler ve onlar bu durumdan sorumlu değiller mi?. O nedenle bütün vatandaşlarımızın ülkemizin, çocuklarımızın geleceğini düşünerek oy kullanmalarını istiyorum. Bugün vatandaşlar şunu diyebilirler mi?. Eğitimimiz, sağlığımız, ekonomimiz, yargımız iyi diyebilirler mi?. Ülkeyi bu duruma getirenler kimler?. Bugün okullarda eğitimimiz kalitesiz ise, eğer bugün pazarda vatandaşın cebi yanıyorsa, eğer bugün asgari ücretli geçinemiyorsa ki, asgari ücretin 2 bin TL olmasını sağlayanda Cumhuriyet Halk Partisidir. Bütün bu olumsuzlukların sorumlusu kim acaba?. Ülkeyi bu duruma getir Cumhuriyet Halk Partisi mi?. CHP’nin HDP ile iş birliği içerisinde olduğunu söylüyorlar. Geçmişte kimin kiminle işbirliği yaptığını halkımız çok iyi biliyor. Eğer bugün Cumhuriyet sağlam temeller üzerinde duruyorsa bu Cumhuriyet Halk Partisinin sayesindedir. AK Partiye rağmen bu ülke halen cumhuriyet ile yönetiliyorsa biz bunun kıvancını yaşıyoruz” dedi.