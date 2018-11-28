Gülmez; "İnsanlar AK Parti’ye oy verirse yazık olacak bu şehre"

NEVŞEHİR(MHA) Gülmez, “Kapadokya’nın gözbebeği ilimizde toplum tarafından sayılan, sevilen, kabul gören bir belediye başkan adayı bulmak istiyoruz. AKP 15 yıldır belediye başkanlığını kazanıyor. Ana caddeye bakın 4 defa söküldü. Beddik mahallesi ve civarında kentsel dönüşüm adı altında bir şeyler yapıldı. Deprem filmlerinin çekildiği bir saha haline getirildi. 10 yıldır bekliyor. Hiçbir çalışma yapılmadı. Eski Devlet hastanesinin yerine ucube bir bina dikildi. Nevşehir’in yüz karası. Nevşehir’de bir şehir meydanı yok düşünebiliyor musunuz?. Nevşehir’de yeşil alan yok. Külliye dediler yarım kaldı. Orası bir beton yığını haline geldi. Nevşehir’de AKP’nin 15 yılda yaptığı bir alt, bir üst geçit var. Soruyorum 15 yıldır AKP Nevşehir’de ne yaptı acaba?. Hiçbir şey. 10 Yıldan beri insanların evlerini yıktılar. Bu şehrin tarihini yok ettiler. Ne camisini bıraktılar, ne okulunu bıraktılar. İnsanlar Nevşehir’e geldiğinde ben şu camide namaz kıldım, şu okulda okudum diyebilecek bir durumu yok. Tarihini yok ettiler şehrin. İnsanlar daha AKP’ye oy verirse yazık olacak bu şehre” açıklamalarında bulundu.