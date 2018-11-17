Gülmez bombayı patlattı

NEVŞEHİR(MHA) Parti genel merkezinin konuyla ilgili kesin kararını açıklamasını beklediklerini kaydeden CHP İl Başkanı Gülmez, toplumun kabul edeceği, sevilen, sayılan bir isim üzerinde mutabık kalmak istediklerini belirtti.

Gülmez, “Genel başkanlarımız görüştü. Bu konuda nasıl bir karar aldılar, çalışmalar nedir bilgimiz yok henüz. Toplantının konusu Türkiye’nin genel durumu idi. Bunun yanında yerel seçimler gündeme geldi mi gelmedi mi bilemiyoruz. CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisinin ittifakı için alt komisyonlarda bir çalışma yapıyorlarmış. Ben Sayın Genel Başkanımızla görüştüm. Yerel seçimlerde ittifakın yapılamadığını ancak sandıkta ittifak yapılacak dedi. Bunun içinde siz İYİ Parti ve Saadet Partisi il başkanları ile görüşün dedi. Ancak, genel merkezin bu konuda kesin bir karar almasını bekliyoruz. O zaman her iki il başkanımızla da görüşeceğiz. Bizim amacımız şu; toplum tarafından kabul gören, sevilen, sayılan bir aday bulmak istiyoruz” dedi.