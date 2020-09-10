Gülmez: "AKP iktidarının ülkeyi getirdiği hale bir bakın!"

NEVŞEHİR(MHA) Gülmez, AKP iktidarında çiftçilerimiz borçlarından dolayı kendilerini yakmaya kalkışır hale gelmişlerdir. Ülkenin ekonomisinin geldiği ne yazık ki budur. Geçmişte Başbakana yazar kasa atılıyor diye hükümet istifa ederken, AKP iktidarında bu gerçekler göz ardı ediliyor. Ülkenin ekonomisini güllük gülistanlık göstermeye çalışanlar Derinkuyu ilçemizde yaşanan vahim olaydan bir ders almalılar. Derinkuyu ilçemize bağlı Yazıhüyük beldemizden Adem Şahin isimli bir çiftçimiz borcunu yapılandırmak için bankaya başvuruyor. Yapılandırma başvurusuna olumsuz yanıt verilmesinin ardından yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendisini yakmak istiyor. Banka çalışanlarının ve müşterilerinin müdahalesiyle söndürülen çiftçimiz şu an Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi görüyor. Geçmişte siyasiler çiftçilere şirin görünmek için borçlarını ertelediler. Ancak elektrik özel şirketlerin eline geçince birikmiş borçlarından dolayı çiftçilerin arazilerine ipotek koyuyor. Şu anda bu araziler ne satılabiliyor ne de devredilebiliyor. İktidar mensupları demeçlerinde ülkenin ekonomisinin dünya genelinde en önde gelen ekonomilerden biri olduğunu savunsalar da Nevşehir'imizde yaşanan bu vahim olay gerçeğin hiçte öyle olmadığının adeta bir göstergesi durumunda" diye konuştu.