Gülbahçe Parkı’nın İsmi Tarık Kesekçi Parkı Olarak Değiştirildi

Nevşehir Belediye Meclisi’nin Aralık Ayı Olağan Toplantısı’nda alınan kararla birlikte Atatürk Bulvarı’nda bulunan Gülbahçe Parkı’nın ismi ‘Tarık Kesekçi Parkı’ olarak değiştirildi.

Nevşehir Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere belediye meclis salonunda toplandı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın Travel Turkey İzmir Fuarı ve Kongresi’ne katılmak üzere İzmir’de bulunması dolayısıyla Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli ve Ersin Erol katıldı.

İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi ile başlayan toplantı da daha sonra birimler arası ödenek aktarımı, yeni kurulan Mezarlıklar Müdürlüğü’nün çalışma yönetmeliği, 2022 Gelir Tarifesine ek yapılması, İmar Plan Tadilatı ve yapılacak olan kapalı otopark için Türkiye Diyanet Vakfı ile protokol imzalanması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda daha sonra geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Tarık Kesekçi’nin isminin Gülbahçe Parkı’na verilmesi konusunda Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın önergesinin meclis gündemine alınması oylandı.

Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilen önerge ile birlikte yapılan oylama sonucu Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Gülbahçe Parkı’nın ismi Tarık Kesekçi Parkı olarak değiştirildi.

Oy birliği ile alınan karardan dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Vekili Nafiz Dirikoç, uçak mühendisi Kesekci’nin, Baykar tarafından üretilen insansız hava araçlarında uçuş performans ve analiz mühendislik takımının liderliği görevini sürdürürken hafta sonu Bursa yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatarak Tarık Kesekçi’ye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.