Gülbahçe Parkı Yenilendi

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve özellikle yaz aylarında vatandaş tarafından yoğun olarak kullanılan Gülbahçe Parkında bir süre önce başlayan ve aralıksız bir şekilde devam eden bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sonrasında, parkın çehresi değişerek daha modern bir görünüme kavuşturuldu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, park içerisinde bulunan ve kullanılmayan süs havuzu yeniden yapılırken, yürüyüş yolları da yeniden düzenlendi. Alan içerisindeki eski kamelyalar yenileri ile değiştirilirken ayrıca gül, yediveren, taflan, belberis gibi çeşitli türlerde 2 bin adet süs bitkisi dikildi.

Bin 780 metre kare alana kurulu parkta çim ekimi ile birlikte otomatik sulama sistemi de yapılarak hizmete açıldı.