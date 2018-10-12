"Gülbahçe Kapatılmıyor, Aksine Yeşil Alan Artırılıyor"

Nevşehir’de şehir merkezinin en önemli yeşil alanlarından biri olan Gülbahçe’nin yıkılacağı şeklinde CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan tarafından kamuoyuna aktarılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı, Gülbahçe’nin yıkımının söz konusu olmadığı gibi, çevresindeki Paşa Konağı dışında kalan eski bazı devlet kurumlarının da yıkılarak yeşil alan olarak düzenleneceği belirtildi.

Nevşehir Belediye Başkanlığı tarafından ,CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan’ın kamuoyuna yansıyan “ Gül Bahçe’nin yıkılacakmış, Dünyada herkesin yeşil alan istediği bir dönemde şehrin merkezindeki bir yeşil alanı yok etmeyi doğru bulmuyorum” şeklindeki açıklaması üzerine bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sarıaslan’ın iddia ettiği gibi Gülbahçe’nin yıkımına ilişkin bir kararın bile belediyenin ilgili birimlerince ele bile alınmadığı, tam aksine bölgede bulunan Paşa Konağı dışında kalan ve eski İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet binasının da yer aldığı harabe durumdaki binaların yıkılarak Gülbahçe bölgesindeki yeşil alan miktarının daha da artırılmasının planlandığı görüşüne yer verildi.

DUYUMLARA GÖRE KAMUOYU BİLGİLENDİRİLMEMELİ

Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, özetle şu bilgiler aktarıldı: “ Sayın Milletvekili veya mensubu olduğu siyasi partinin ilgilileri eğer belediyemizin ilgili birimlerine başvuruda bulunup bilgi edinse idi, Gülbahçe ile ilgili ortaya koymaya çalıştığımız projemize ilişkin daha düzeyli bilgi sahibi olunabilirdi. Tamamen duyum ve öngörülere göre kamuoyuna bilgi aktarımının ,değerli Nevşehir kamuoyunun yanlış bilgiler edinmesine vesile olacağı bilinen bir gerçektir. Gülbahçe’deki yeşil alan oranının artırılması yönündeki çalışmalarımız halen devam etmektedir.Gülbahçe bölgesindeki binalara ilişkin olarak ilgili birimlerin de onayıyla söz konusu virane haldeki binaların yıkımına ilişkin gelişmenin sağlanması halinde bu alanda zaman geçirmeden yeşil alan geliştirilmesine yönelik çalışmalar Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılacaktır. Değerli Nevşehir Kamuoyuna saygı ile duyurulur.