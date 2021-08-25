NEVŞEHİR(MHA) Gücümüzü Gülşehir'e olan sevdamızdan alıyoruz diyen Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, "Yol ve bakım onarım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Karavezir Mahallesi, Çalışanlar Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Açıksaray Mahallesinde yol bakım ve onarım çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda bu çalışmalarımızın tamamlanmasını hedefliyoruz" dedi.