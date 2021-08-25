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Gücümüzü Gülşehir’e olan sevdamızdan alıyoruz

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları hızla sürüyor.

Nevşehir 25.08.2021, 19:25
Gücümüzü Gülşehir’e olan sevdamızdan alıyoruz

NEVŞEHİR(MHA) Gücümüzü Gülşehir'e olan sevdamızdan alıyoruz diyen Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, "Yol ve bakım onarım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Karavezir Mahallesi, Çalışanlar Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Açıksaray Mahallesinde yol bakım ve onarım çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda bu çalışmalarımızın tamamlanmasını hedefliyoruz" dedi.  

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