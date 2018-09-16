Güçlü ve Uğraklı Ailelerinin Mutlu Günü

Ürgüp İlçesi Perissia Hotel de gerçekleştirilen düğün merasimine; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, NSTO Meclis Başkanı Seyit İnce, İl Müftüsü Yakup Öztürk, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve davetliler katıldı.

Düğün merasiminde Vali Aktaş; “Bu mutlu çiftlerimizi ve ailelerini kutluyor, çiftlerimize bir ömür mutluluklar diliyor, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde en kötü günümüzün bu şekilde olmasını temenni ediyorum” dedi.