Gross 50 Markette Alışveriş İzdihamı Yaşanıyor

Belirli Ürünlerde Değil Tüm Ürünlerde İndirimli Satış Yapan Gross 50 Marketin yetkilileri yaşanan yoğun ilgi dolayısıyla oldukça memnun olduklarını ifade ederken, 365 Gün İndirimli Satış Yapan Tek Market olan Gross 50 yi Nevşehirlilerin çok seveceğini belirttiler.

FİYATLAR OLDUKÇA DİKKAT ÇEKTİ!

Gross 50 Marketin tüm ürünlerindeki “TOPTAN FİYATINA PERAKENDE” sloganının, marketteki tüm ürünler için geçerli olduğu öğrenildi. Bu uygulamanın haftalık, aylık olmadığı yılın her günü ve saatinde uygulanacağı söylendi.

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