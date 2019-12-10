Greenmetric’te Kapadokya Üniversitesi büyük başarı elde etti

Dünya çapında çevre bilinci ile iddialı üniversitelerin sıralaması olan Greenmetric 2019 sıralamasında Kapadokya Üniversitesi (KÜN) ilk başvurusunda büyük bir başarıya imza attı.

KÜN, Türkiye’deki Vakıf Üniversiteleri arasında 4., tüm Türk Üniversiteleri arasında 18. ve dünya çapındaki 780 çevreci üniversite arasında da 392. oldu.

İlk 10 sırada aralarında Oxford, California ve Leiden gibi üniversitelerin yer aldığı Greenmetric 2019 Dünya Sıralaması sonuçları ilan edildi.

Değerlendirmenin “Yapı ve Altyapı,” “Enerji ve İklim Değişikliği,” “Atıklar,” “Su,” “Ulaşım” ve “Eğitim ve Araştırma”dan oluşan altı ana başlık altında yapıldığı Greenmetric sıralama anketinde üniversitelerin yıllık karbon ayak izi hesaplamasından enerji verimliliği uygulamalarına, çevre ve sürdürülebilirlik konulu eğitim ve araştırma faaliyetlerinden bu konulardaki öğrenci etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede sorular bulunuyor.

Başarıyla ilgili konuşan Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ekin Gündüz Özdemirci, “ Greenmetric dünyada birçok saygın üniversitenin katıldığı çevresel sürdürülebilirlik konusunda üniversiteler düzeyinde farkındalık yaratmayı amaçlayan bir derecelendirme sistemidir. Çevreci üniversiteler sıralaması olarak da biliniyor. Endonezya Üniversitesinin 2010 yılında başlattığı bir uygulama aslında bu. Her yıl katılımcı üniversiteler çevresel sürdürebilirlik uygulamalarına göre değerlendiriliyorlar ve aldıkları puanlara göre de sıralandırılıyorlar. Değerlendirme sisteminde farklı alanlardaki uygulamalar göz önünde bulunduruluyor. Bunların arasında altyapı özellikleri, enerji ve iklim değişikliğine yönelik yapılan çalışmalar, atık yönetimi, su kaynakları kullanımı, ulaşım sistemi, eğitim ve araştırma içinde ekolojik farkındalık konusuna ne kadar yer verildiği değerlendirme ölçütleri bulunuyor. Kapadokya Üniversitesi çevresel sürdürülebilirlik konusunu oldukça önemsiyor. Bu uygulamaya yönelik hem fiziksel uygulamaları geliştirme ve hem de bu alanda akademik çalışmaları, etkinlikleri teşvik etme hedeflerine stratejik olarak da dâhil etmiş bir üniversitedir. Üniversitenin çevresel sürdürülebilirlik konusuna verdiği önem ve bu yönde yapılanlarla ilgili Greenmetric hazırlığı sürecinde gözlemlediklerimizin bazıları. Mesela sosyal bilimler alanında çevre araştırmalarını desteklemek ve geliştirmek üzere 2018 yılında üniversite bünyesinde kurulmuş olan Çevreci Bilimler Araştırma merkezi Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Ekolojik farkındalığı geliştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası konferanslar seminerler, çeşitli atölye çalışmaları düzenlemek derneğin amaçları arasında yer alıyor. Yine bu alanda çalışan uluslararası çapta önemli akademisyenleri bir araya getirmek, yeni bir paylaşım alanı oluşturmak aslında merkezinde öncelikli hedefleri arasındadır” dedi.