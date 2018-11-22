Göz göre göre çürüdü

NEVŞEHİR(MHA) Merkez Yetiştirme Yurdunda kalan 12-18 yaş gurubundaki korunmaya muhtaç çocuk ve gencin, 2000 Evler Mahallesinde yaptırılan yeni yaptırılan yeni binaya taşınması ile boşta kalan eski bina adeta çürümeye yüz tuttu.

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne ait Raşitbey Mahallesindeki kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların barındığı bina, 2000 Evler Mahallesindeki yeni binanın hizmete girmesi ile taşındı. 1988 yılında gerçekleştirilen bu taşınma işleminden sonra eski Merkez Yetiştirme Yurdu binasının kapısına kilit vuruldu.

Zaman zaman alkol duvarını aşanların da mekanı olan bu binada geçmişte birçok kez yangın çıktı ve binada önemli maddi zararlar meydana geldi.

Bu tür olayların yaşanmaması için yurdun kapısı briketle kapatıldı. Ancak binanın akıbeti konusunda uzun süredir yetkililerin tek bir cümle bile sarf etmemesi dikkatleri çekiyor.