Göynük Köyünde bağ bozumu ve üzüm festivali yapıldı

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Göynük Köyü’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Bağ Bozumu ve Üzüm Festivali” yapıldı.

Göynük Muhtarlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve geleneksel olarak her yıl aynı tarihte yapılan üzüm bağ bozumu festivaline Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe, Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, bazı daire müdürleri, köy halkı ile çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

Festival Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken burada konuşan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, “Göynük köyü ve meşhur üzümünün tanıtımı adına böyle güzel bir Festival, organizasyon gerçekleştirdikleri için Göynük Köyü Muhtarlığını ve köy halkını kutluyor, böylesi etkinliklerin diğer bölgelerimize de örnek olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmalarının ardından, Göynük üzümleri protokol ve jüri üyelerine tanıtılırken, Vali Aktaş, yarışmaya katılan üzüm yetiştiricileri ile bir süre sohbet ederek, ürünlerinin bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Festival’de en iyi üzüm yetiştiricileri yarışmasında ilk üçe girenlere hediyeleri Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri tarafından verilirken, akabinde de Göynük Köyü Muhtarı İhsan Eron, çiftçiler ve köy halkı tarafından katılımları nedeniyle Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’a ve protokol üyelerine plaket takdim edildi.

Program, yemek ikramının ardından sona erdi.