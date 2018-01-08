Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı talep edildi

Millî Eğitim Bakanlığına başvurarak, merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen şube müdürlüğü, şef ve memur münhal kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılmasını talep edildiği belirtildi.

Açıklamada; “Bilindiği üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmaktadır. Bakanlık tarafından 29.12.2013 tarihinde şube müdürlüğü kadroları için, 6.12.2015 tarihinde ise şef ve memur kadroları için görevde yükselme sınavı gerçekleştirilmiş; söz konusu tarihlerden bu yana herhangi bir görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmamıştır. Aradan geçen zaman zarfında değişik sebeplerle görevde yükselmeye tabi kadrolar açısından çok sayıda münhal kadro oluşmuş olmakla birlikte, herhangi bir sınav gerçekleştirilmemiş, sınav puanına dayalı bir atama süreci de işletilmemiştir. Eğitim-Bir-Sen olarak, Ekim 2017 Kurum İdari Kurulu toplantısında, “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları ivedilikle gerçekleştirilmeli ve en geç iki yıllık periyotlarla yinelenmelidir” talebimizi dile getirmiştik. Çalışma Raporu’nda talebimiz kabul edilerek gerekli çalışmaların başlatılması kararı alınmıştı. Bu nedenle, Bakanlığa yazılı müracaatta bulunarak, merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen şube müdürlüğü, şef ve memur münhal kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılmasını istedik” ifadelerine yer verildi.