Göreme’de Su Deposu Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil ve katılan vatandaşlarla birlikte yapımına başlanan yeni su deposu inşaatının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil; “Beldemizin temel ihtiyacı olan su deposu temeli hayırlara vesile olsun diye kurban keserek temelimizi atmış bulunmaktayız dedi.

Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise yaptığı konuşmada, "Göreme kasabamızda ihtiyaç duyulan ve temeli atılan su depomuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim devletimize zeval vermesin, devletimizin bütçesi ve imkânları dahilinde birçok hizmeti hayata birlikte geçireceğiz inşallah” diyerek. 1.200 tonluk su deposunun temel atma töreni tüm vatandaşlar ile birlikte gerçekleştirildi.