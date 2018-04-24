Göreme’de 23 Nisan Kutlamaları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. Yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Göreme’de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Göreme İlk ve Orta Okulu bahçesinde hazırlanan etkinlikle çocuklar yaptıkları birbirinden eğlenceli gösterililerle vatandaşların beğenisini kazandı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programlar Göreme İlk ve Orta Okulu öğrencilerinin hazırladıkları birbirinden renkli gösterilerle devam etti. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil programda yaptığı konuşmada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihleri, vatanın işgalci devletlerin işgalci ordularıyla dolu olduğu ve Türk’ün eşsiz bağımsızlık mücadelesi verdiği zamanlara denk gelmektedir. Bu tarihlerde bu vatanın evlatları, aziz ecdadımız büyük bir bağımsızlık aşkı taşıyarak eşsiz bir zafer kazanmıştır ve bu şekilde diğer dünya devletlerine örnek olmuştur. İşte, böyle büyük bir zafer ulusumuzun ulu önderi Atatürk tarafından; milletimizin ve aziz vatanımızın geleceği olan çocuklara armağan edilmiştir” diyerek sözlerine son veren başkan Cingil, kutlama yapan öğrencilerin renkli gösterileri ile son buldu