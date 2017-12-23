Göreme İDO’larda tanıtılıyor

Günlük olarak İstanbul-Bursa arasında sefer yapan feribotlarda bulunan tanıtım ekranlarında Göreme tanıtılıyor. İDO’larda yayınlanan reklamlarla yolcular Göreme’ye davet ediliyor.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, İDO’larda yayınlanan tanıtımın iç turizmi hareketlendirmeye ve ülke insanımızı Göreme’yi görmeye davet etmeye yönelik bir çalışma olduğunu ifade ederek, Kapadokya bölgesinin marka bir değer ve en çok tanıtıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

İDO ile seyahat eden yolcular Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil’in göremeye daveti ile beraber Göreme’nin fotoğraflarını görüyor.