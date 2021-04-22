Göreme Doğalgaz ile buluşuyor

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’nin gayretleri ile Kapadokya Bölgesi’nin önemli turizm yerlerinden biri olan Göreme Beldesi doğalgaza kavuşuyor.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran yaptığı açıklamada, yapılan istişareler ve girişimlerin neticesini verdiğini belirterek, Göreme halkının doğalgazı en kısa zamanda kullanmaya başlayacaklarının müjdesini verdi.

Göreme Beldesi’nin büyük bir hayalinin gerçekleştiğini ifade eden Ali Kemikkıran; “Milletvekillerimiz ile birlikte yaptığımız girişimler sonrasında Merkez İlçemize en yakın yerlerden biri olan ve Kapadokya Bölgemizin adeta göz bebeği konumunda olan Göreme Beldemizde doğalgaz çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda, Göreme beldemizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Enerji Bakanımızın destekleri ve Milletvekillerimizin girişimleri ile doğalgazla buluşturmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bizim için Nevşehir bir bütündür hiçbir İlçemizin, beldemizin, köyümüzün, mahallemizin birbirinden farkı yoktur. Hükümetlerimiz ve AK kadrolarımız olarak her zaman bu gaye ile halkımıza hizmet etmeyi şiar edindik. Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm bakanlarımıza, Milletvekillerimize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum. Sevgili hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.