Göreme'den Afrin Sınırına Uzanan Gönül Köprüsü

Göreme Belediyesi'nin organize ettiği programa, Başkan Cingil ve 7'den 70'e tüm vatandaşlarla birlikte sınır ötesine hareket edildi. Hatay Kırıkhan Belediyesi Başkan Yardımcı Hasan Yalçın’ın karşılamasıyla programa devam etti. Kırıkhan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın ile Göreme Belediye Başkan'ı ve Göremeli’lerden oluşan sınırdaki askeri birlikleri ziyaret etti. Göreme Belediyesi'nin önderliğinde düzenlenen program Başkan Cingil'in yanında getirmiş olduğu yöresel kuru üzümleri tüm askerlerimize vatandaşlarla birlikte ikramlarda bulundu.

Başkan Cingil "tarafsız haber yapan ve olayları tamamen naklen yayınlayan A Haber televizyonunun konuğu oldu. Başkan Cingil tüm gönlümüz ile desteklediğimiz Zeytin Dalı Operasyonundaki asker kardeşlerimize başarılar temennisinde bulundu. Konuşmasından sonra konu ile ilgili A Haber tüm misafir heyetle birlikte röportajlar yaptı.

Göreme Belediye Başkan'ı Nuri Cingil “Belediyemizin düzenlediği organizasyonla Afrin’de görev yapan kahraman yiğit Mehmetçiklerimize destek olmak istedik. Tüm halkımızdan onlara selam getirdik. Allah nazarlardan saklasın yiğitlerimiz kendinden emin bir şekilde operasyonu yürütüyor. Şer odaklarının hain planlarını, kurdukları oyunları bir bir bozuyor. Allah yar ve yardımcıları olsun, zafer bizim olacak inşallah. Bu vesileyle ahrete irtihal eden tüm Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet dilerim” dedi.

"Afrin operasyonu onurumuzdur"

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Afrin operasyonunun bizler için onur temsilindedir ifadelerinde bulundu. Afrin’de hainlerle, düşmanlarla mücadele eden Mehmetçiklerimize moral ve destek için Belediyemizin organizasyonuyla Hatay sınırımıza vatandaşlarımızla birlikte ulaşıldı. Sınırda Mehmetçiklerimizle sohbet eden Başkan Cingil Belediyemizin ikramlarını tüm vatandaşlarımızla birlikte kahraman askerlerimize ikram etti. Başkan Cingil, “Maşallah Mehmetçiklerimizin kendine güveni ve morali çok yüksek. Bu operasyonun ülkemiz için önemini çok iyi biliyoruz. Masa üzerinde yapılan planları, oynanan oyunları kahraman askerimiz bozuyor ve Suriye’de adeta destan yazıyor. İnşallah bu operasyon zaferle nihayete ulaşacak. Tüm dünya Türk Milleti’nin gücünü görecek. Allah, vatan uğruna şehit düşen tüm Mehmetçiklerimize rahmet eylesin ve Afrin’de mücadele veren Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Heyeti ağırlayan Kırıkhan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın ise, “Buraya kadar gelen Göremelilere çok teşekkür ediyorum. Zeytin Dalı Harekatına tüm Türkiye’den destek var. Türkiye’nin kalbi bu bölgede atıyor. İnşallah kısa bir süre içinde ordumuz Zeytin Dalı Harekatını başarılı bir şekilde bitirecektir” dedi.

Başkan Cingil misafirperverlikleriyle bölgedeki ziyaret etmemiz gereken noktalara yardımını esirgemeyen Hatay ilçesi Kırıkhan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın’a teşekkürlerini sunarak plaket taktim etti.