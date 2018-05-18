Göreme'de Şerbet Geleneği Devam Ediyor

Göreve geldiği günden bu yana kasabanın bütün camilerinde Ramazan şerbetinin dağıtıldığını belirten Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, amaçlarının bu geleneği yaşatmak olduğunu söyledi.

Ramazan ayında unutulmaya yüz tutmuş geleneklerden biri olan Ramazan şerbeti dağıtımı, Göreme Belediyesi tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Ramazan ayı boyunca haftada bir gün teravih namazı sonrası Göreme'nin tüm camilerinde şerbet dağıtımı yapılıyor. Cami çıkışlarındaki görevliler, namaz sonrasında cemaate bardaklara doldurduğu şerbeti ikram ediyor. Şerbetten tatmak isteyen genç yaşlı onlarca kişi, uzun kuyruklar oluşturuyor.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Osmanlı dönemindeki geleneklerden olan şerbetin daha çok 11 ayın sultanı Ramazan'a mahsus bir özellik olduğunu, vatandaşlara bu lezzeti tekrar hatırlattıklarını kaydetti. Başkan Cingil, dağıttığımız hakiki bal karışımı ile imal ettiğimiz Ramazan şerbetini her Perşembe tüm camilerde dağıtıyoruz. Vatandaşlarımız unutulmaya yüz tutan bu adeti tekrar hatırlatılmasından dolayı memnuniyetini ifade ediyor. Bizden sonraki nesillerimize gelenek, görenek, örf, adet ve ananelerimizi bu şekilde aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.