Göreme'de Satranç Etkinliği

Etkinliklerde yer ve zaman sınırlaması olmadan parklarda, sokaklarda, Göreme’nin tarihi ve turistlik yerlerinde satranç etkinliği düzenlendi. Etkinliğin bugün ki durağı Göreme oldu. Sokakta Satranç Var Etkinliği Programı Göreme’de çarşı meydanında 17:00-18:30 Saatleri Arası gerçekleşiyor. Çok sayıda ziyaretçi satranç oynamaya gelirken yerli ve yabancı misafirler Göreme’de satranç oynamanın keyfine ulaşıyor. Bugün saat saat 18:30’a kadar devam edecek olan program tüm misafirlere açık olacaktır. Yer çarşı meydanı Roma kalesi karşısı.