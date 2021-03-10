Göreme'de işletmelerin tabelaları değiştiriliyor

NEVŞEHİR(MHA) Kahverengi, kahverengi tonları ve ahşap tonları kullanılır, üzerlerine gelecek yazılar ise siyah ve beyaz renk tonları olacak.

Tabela boyutları cephe yüzölçümü m² sinin %10’ unu aşmayacak şekilde olacak. Tabelalar harf yapıştırma şeklinde yapılması durumunda zemin yöresel doğal taş veya ahşap görünümlü kahverengi demir profil veya sacdan olacak. Yazı rengi siyah veya beyaz tonları, yazı tipi ise Britannic Bold veya Arial olacak. Yapıştırma harflerin ışıklı olması durumunda ışık renkleri gün ışığı veya amber ışık renkleri olmalı. Başka renk ışıklar kullanılmayacak. Belirtilen ölçülere uymayanlara 5326 sayılı kanunun 42. Madde 1. Fıkrası gereğince iş ve işlemler yapılacaktır. Tüm bu işlemler yasal sınırlar ve belirlenen standartlarda olsa dahi Göreme Belediyesinden izin alınmak kaydıyla yapılacak. Oteller ve Pansiyonlar tek tip tabela kullanacaktır. Göreme Belediyesince hazırlanan tek tip tabela tasarım argümanı dışına çıkılmayacak. Oteller ve Pansiyonlar tek tip tabela tasarım argümanına uymayanlara 5326 sayılı kanunun 42. Madde 1. Fıkrası gereğince iş ve işlemler yapılacak. Tüm bu işlemler yasal sınırlar ve belirlenen standartlarda olsa dahi Göreme Belediyesinden izin alınmak kaydıyla yapılacak.