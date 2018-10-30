Göreme'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil yaptığı konuşmada Cumhuriyetin ilelebet yaşayacağını ifade ederek şunları söyledi: "29 Ekim1923’de Ulu Önderimiz M. Kemal Atatürk’ün fedakârlıklarla başlattığı milli mücadelede Türk milletinin inanç ve azmiyle başarıyla sonuçlanmış 29 Ekim 1923 tarihinde de Cumhuriyetin ilanıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Atatürk’ün “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.” diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Bu güzel devleti bizlere armağan eden atalarımızın bizlerden tek isteği Cumhuriyetimizi her zaman koruyup geliştirmemizdir. Bunu yapabilmek için de çok çalışıp Türkiye Cumhuriyetinin adını başarılarla hatırlatmakla olacaktır. Bu önemli görev de gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak olan yani bu ülkenin gerçek sahibi olan siz çocuklarımıza düşmektedir. Milletimiz tarihin her döneminde devletinin bekası için canını ortaya koymuş ve gözünü bile kırpmadan şehit olmuştur. Özellikle 15 Temmuz gecesi bu millet yeniden İstiklal mücadelesi vermiş ve bu toprakların asıl sahibinin bu aziz millet olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye Cumhuriyetini kurup bizlere armağan eden M. Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını ve cumhuriyetimizi korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi, yine 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 95. yaşı kutlu olsun." Törende konuşmaların ardından çocukların hazırladıkları gösteriler sunuldu. Gösteriler vatandaşlardan büyük alkış alırken, gösteri sonunla göreme belediye başkanı Nuri Cingil resim ve şiir dalında derece alan öğrencilere hediyelerini verdikten sonra çocuklarla beraber bayramın coşkusunu yaşadı.