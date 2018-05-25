Göreme'de Çöpler Yeraltı Konteynerlerinde Toplanmaya Devam Ediyor

Göreme Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yeraltı Konteyneri Akıllı Çöp Toplama Projesi ile Göreme şehir merkezinin yanı sırada şimdide mahalle aralarına da Yeraltı Çöp Konteynerleri yerleştirmeye başladı. Günümüzde en temel sorunlardan biri haline gelen çevre kirliliği ile de etkili bir mücadeleyi köklü şekilde ortaya koyan yer altı çöp konteyner sistemi ile her köşe başında dolmuş taşmış çöp kutuları ve etrafına yayılmış pis görüntüler bundan sonraki süreçte oluşmayacak. Sistem ile birlikte çöplerin yer altında toplanması, hem çevre kirliliği ve hem de çöplerin etrafa rast gele dökülmesiyle birlikte çevreye yayabileceği kötü koku başta olmak üzere sinek, böcek ve haşerelerin üremesinin de önüne geçilerek, bu yönde halk sağlığını ilgilendiren sorunların yaşanması da engellenmiş olacak. Göreme Belediye’si tarafından uygulama alınan Yeraltı Konteyneri Akıllı Çöp Toplama Projesi ile birlikte yeraltı çöp konteynerlerine yerleştirilecek sistem sayesinde, şehir estetiğine uygun, görüntü kirliliğinden uzak konteynerler yardımıyla doğanın korunması, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarına imkan sağlayacak.