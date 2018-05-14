Göreme'de Açılan Emlakçılık Kursu Belge Sahiplerini buldu

Göreme Belediyesi’nin turizm sektörünü desteklediği gibi diğer alanlarda da ilerlemeye devam ediyor. Göreme belediyesi açtığı kurslara bir yenisi daha eklendi. Göreme Belediyesi ve Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından tüm halka yönelik emlakçılık kursu yoğun ilgi gördü

Göreme Belediyesi eğitim sınıfında düzenlenen kursa yaklaşık 25 kişi katılırken, kurs sonunda tüm kursiyerlere emlakçılık sertifikası verilerek halkın daha bilinçli olması amaçlanan emlakçılık belgelerini almaya hak kazanmışlardır. Böylelikle yatırımlarını belgeli hale getirip onun yanı sıra sağlıklı yatırımcı bireyler olacaklardır. Bunun yanı sıra devlet yatırım ve teşviklerinden yararlanmada bilinçli hale getirilmiştir.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil halkımıza açılacak olan kurslarımızın devam edeceğini söyleyerek, “Turizm sektörüne katkı sağlayacak birçok alanda destek vereceğimizin yanı sıra bu tür kurslarımızında açılmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Amacımız Belediye olarak faaliyetlerin artırılmasına yardımcı olmaktır” dedi.