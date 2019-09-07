Göreme Belediyesinden Önemli Proje

Yeni projelerinden de bir tanesi Göreme giriş ve çıkış yol kenarlarına misafirler için yürüyüş yolu ve özellikle sabahın erken saatlerinde kalkışa hazırlanan balonları izlemek için gelen misafirlere izleme alanı yapımına başlanmıştır.

Başkan Eren; “kasabamızdaki eksikliklerimizi bakarak ve halkımızın istek ve talepleri doğrultusunda ve tüm meclis çalışanlarımız ile beraber almış olduğumuz karar ile tüm Kapadokya halkımız için gerekli çalışmamız olan panorama izleme, yürüyüş yolu ve balon seyri yeri yapımına başlanmıştır. En kısa sürede tamamlanacak olan projemiz tüm Kapadokya halkına ve gelen misafirlerimizin hizmetine sunulacaktır.” Dedi.

Göreme ve Çavuşin arasında ki yapılacak olan yürüyüş ve panorama seyir yeri sağlı ve sollu olmak üzere toplamda 2700 m olup bölgeye uygun ağaçlandırma işlemi, çiçek dikimi ve doğal taştan kaplaması Göreme belediyesi fen ve imar birimleri tarafından gerçekleştirilecek olup proje birimler tarafından takip edilerek en kısa zamanda yapımı tamamlanıp hizmete sunulacaktır.