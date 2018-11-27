Göreme Belediyesinden Bir Yatırım Daha

Göreme’de yeni terminal binasının temeli atıldı Göreme beldesinde yeni terminal binasının temeli vatandaşların katılımı ile atıldı.

Göreme beldesinde eski terminal binasının yetersiz kalması nedeniyle kasaba içerisine Avanos yolu üzerinde projelendirilen yeni terminal binanın temeli vatandaşların katılımı ile sağlandı . Törende konuşan Belediye Başkanı Nuri Cingil, Göreme Beldesine yapılan hizmetlerin devam edeceğini söyledi. Yeni terminal binası hakkında da bilgi veren Başkan Cingil, toplam alanın bin 69 metrekare olduğunu, kapalı alanın 647 metrekare olduğunu aktaran Cingil, “Bir bodrum, 5 tane seyahat acentesi ofisi, bir tane emanet odası, bir tane hediyelik eşya satan iş yeri, bir tane kafeterya ve bir tanede zabıta odası olacak şekilde projelendirildi. Tüm otobüs seferleri bu yeni terminal binamızdan yapılacak. Buranın maliyeti yaklaşık 2 milyon 450 bin TL.” dedi. Eski terminal binasında yapılacak çalışma hakkında da bilgi veren Cingil, “Eski terminal binamız oradan kaldırılacak. Yeraltı otopark olacak, üstünde de vatandaşlarımızın ve gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin oturup dinlenebileceği ve güzel zaman geçirebilecekleri millet bahçesi olacak. Böylece Göreme’miz daha da güzel bir görünüme kavuşacak.” diyen Başkan Cingil, beldede yapılan ve yapılması planlanan diğer çalışmalarla ilgili de vatandaşları bilgilendirdikten sonra. Başkan cingil ile tüm vatandaşların katılım sağladığı yeni terminal binasının temel atma töreni kur’an tilaveti ve kurban kesilerek başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 09:38