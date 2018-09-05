Göreme Belediyesi ve turizmciler vadi temizledi

Göreme Belediyesi koordinesinde doğal ve kültürel zenginliklerin korunması, vadilerin temiz tutulması ve toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi için Göreme vadilerinde temizlik çalışmaları yapıldı.

Turizmcilerinde katıldığı temizlik çalışmasına Göreme’nin vadilerinden başlandı. Vadi temizliğine Göreme Belediyesi personelleri, turizmciler ve gönüllü vatandaşlar katıldı. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil açıklamasında, “Son zamanlarda vadilerde gördüğümüz manzarada evsel ve ambalaj atıklarından dolayı bir kirlenme yaşandığı görülmektedir. Vadiler yerli ve yabancı turistler tarafından yürüyüş yeri olarak kullanılıyor. Bu yürüyüşler sırasında ne yazık ki yanında getirilen yiyeceklerden, sulardan oluşan malzemelerin doğaya atıldığı ve bununda kirlilik yaptığı görülmektedir. Bu kadar doğal güzelliğin olduğu bir ortamda bu tür manzaraların olması bizi üzüyor.Bu anlamda Göreme Belediye’si öncülüğünde bir kampanya yapılarak özellikle gelen misafirlerin yürüyüş yapıp turlarını tamamladıkları alanları tüm katılımcılar ile birlikte temizlik kampanyasını başlatmış bulunmaktayız. Göreme Belediyesi olarak böyle bir hassas konuya duyarlı olan tüm gönüllü vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Göreme Belediyesi olarak her zaman bölgemizin temiz olmasına özen göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Yaklaşık 30 torba çöp toplanan vadi temizliği etkinliğinin sonunda Göreme Belediyesinin ikramları ile sona erdi.