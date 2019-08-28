Göreme Belediyesi Kültür Buluşması ve Konser Düzenleyecek

Kebabı, katmeri, baklavası ve fıstığıyla dünya çapında üne sahip Gaziantep mutfağı ve kültürünü Göreme belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen Gaziantep günleri ile birlikte bir araya gelerek Kapadokya’nın başkenti Göreme’de halk ile bir araya gelecek.

Gaziantep'in tüm lezzetlerinin ve kültürünün sergilendiği Gaziantep Şenlikleri Göreme otogar alanında 30.08.2019 (Cuma) günü başlayıp 1 Eylül pazar günü sona erecek olan ve gün içerisinde Gaziantep’in yöresel ürünlerininde açılacağı standlarda halka açık olup tüm konserler ücretsiz halka açık olarak düzenlenecektir.

30 Ağustos Cuma günü saat 20:00’de Gaziantep Türküleri konseri ile birlikte başlayacak olan konserler 31 Ağustos günü ise Edip Bülbül ve Ender Balkır konseri ile devam edecek olan konsere Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin’de katılım sağlayacaktır.

Gaziantep kültürünü Göreme’lilere daha yakından tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Göreme belediye Başkanı Ömer Eren, Gaziantep kültürünü ve konserlerle devam edecek olan etkinliğe tüm Kapadokya halkımız davetlidir. Dedi.